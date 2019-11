Varingud vanades kaevandustes võivad sageneda

Tellijale

TalTechi Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus, TalTechi geoloogia instituut ja Lüganuse vald korraldasid infopäeva altkaevandatud alade uuringutest. Need andsid küll pildi sellest, millised uuringud kaevanduskäikude ja hilisemate varingute kohta on tehtud ning kuidas moodsa kaardirakenduse abil saab teada, kui lähedalt sinu elamise juurest kaevanduskäigud läbi on läinud, kuid samas tõdeti, et seda, millises piirkonnas ja millal varingud võiksid tekkida, on ennustada võimatu.