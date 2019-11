Pariisi Jumalaema kiriku põleng ajendas päästjaid harjutama kustutustöid Jõhvi kirikus

"Mõte korraldada kiriku tornikiivri tulekahju kustutustööde õppus tekkis Pariisi sellekevadisi sündmusi nähes," ütles Ida päästekeskuse valmisoleku büroo peaspetsialist Ivar Innusaar.

Nagu esimesel õppusepäeval selgus, on ligipääs tornile olemasoleva päästetehnikaga raskendatud. Segab nii kõrgus kui ka asjaolu, et kaarväravast igasugune päästetehnika läbi ei mahu. "Loodame, et võimalikku põlengut märgatakse varakult ja kuna päästekeskus on vaid mõnesaja meetri kaugusel, jõuame kohale varakult ning on võimalik tornikiivri katteplekki kustutamiseks auk lõigata, sest leegid pole veel välja löönud," ütles Ivar Innusaar.

Jõhvi päästjatel on olemas korvtõstuk, aga nagu õppusel selgus, ulatub see napilt nipitades tornikiivrini, kui ta on pargitud ühte kindlasse kohta. Muudel positsioonidel tuleb piirduda kaugemalt vee ja kustutusaine pritsimisega, mis on juhul, kui tulekollet katab plekk, väheefektiivne.