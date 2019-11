Kohtla-Nõmme kogukond nõuab vallalt selgitusi rahvamaja kohta

Kohtla-Nõmme rahvamaja vajab investeeringuid, et viia hoone vastavusse elementaarsete ohutusnõuetega. Ent seal on muidki probleeme, näiteks lekkiv katus ning väidetavalt ebaefektiivne küttesüsteem. Vald pole aga kahe aasta jooksul suutnud otsustada, mida majaga ette võtta. Fotol on kangastelgedel kudumise tuba, kus käsitööga tegelemiseks tuleb ennast järjekorda võtta.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik