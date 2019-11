Eesti õppekeelega Järve kooli 320 õpilasest 180 kodune keel ei ole eesti keel. Pilt on tehtud oktoobris, kui põhikooliks muutunud kool tähistas oma 97. sünnipäeva ning sai tuttavaks uue lipu, logo ja koolilauluga.

Järve koolis on vene kodukeelega õpilasi juba rohkem kui eestlasi, aga lisakeeleõpet riik ei rahasta. Raskustes on teisedki Ida-Viru eesti koolid, kes maksavad muu kodukeelega laste keeleõppele peale ja ootavad, et riik selle korvaks.