Narva-Jõesuu volikogu tagandas Veikko Luhalaidi esimehe kohalt

Narva-Jõesuus olid võimul Keskerakond ja valimisliit Ühine Kodu, mille liidriks on linnapea Maksim Iljin, kes riigikogu valimistel kandideeris sotside ridades.

Umbusaldusavalduses, mille luges eelmise istungil ette volikogu aseesimees Inge Muškina, heideti Luhalaiule ette seda, et kolleegidelt selleks toetust saamata asus ta juhtima Eesti linnade ja valdade liitu ning kolis seetõttu Tallinna, kust juhib omavalitsust halvasti ega korralda normaalselt kodanike vastuvõttu.

Septembris kõneles Luhalaid ise valmidusest ametist tagasi astuda. Pärast talle umbusalduseavalduse esitamist leidis ta, et tegu on partneritepoolse pettusega: et kui tema isiklikult valimisliidu Ühine Kodu fraktsiooni liikmetele ka ei sobi, siis nad isegi ei arutanud ühtegi teist Keskerakonna kandidaati volikogu esimehe kohale.