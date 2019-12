Viru pataljon tähistas sünnipäeva

"Sünnipäeval näitab Viru jalaväepataljon siin, Jõhvi linnas, oma ajaloolise kodulinna keskväljakul ennast linnarahvale, et kinnitada: me oleme jätkuvalt rahva vägi rahva kaitseks. Täpselt nagu 102 aastat tagasi. Ainult selle vahega, et me oleme nüüd palju paremini relvastatud, varustatud ja välja õpetatud," ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga, lisades, et ka edaspidi vaatab pataljon tulevikku laia riigikaitse käsitluse pilguga.