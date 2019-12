Lüganuse volikogu liikmed jätsid ettevõtjatega kohtumisele tulemata

Täna ootasid ettevõtjad tulutult volikogu esindajaid, kellest vaid üks oli varem teatanud, et ta ei saa kohtumisel osaleda.

"Ettevõtjad on väga nördinud koalitsiooni kuuluvate vallavolikogu liikmete üleolevast suhtumisest," tõdes ettevõtja Madis Olt, kelle sõnul ei jäta nad jonni ning otsustasid, et lähevad volinikega kohtuma teisipäeval toimuvale volikogu istungile. Seal palutakse võimuliitu kuuluvatel Keskerakonna ja Isamaa poliitikutel leida pärast istungit pool tundi küsimuse arutamiseks.

Ettevõtjate hinnangul ei ole tegemist väikese kriisiga vallajuhi ja koolijuhi vahel. "Täna on tegemist hariduskriisiga, kogukondliku kriisiga, poliitilise kriisiga, moraalikriisiga," loetles Olt.

Kujunenud olukorral ei saa kogunenud ettevõtjate arvates lasta vaibuda enne, kui kõik otsuse tegijad, ka need, kes suunavad ja mõjutavad vallavalitsuse otsuseid volikogust või tagatubadest, on vastutuse võtnud. "See, kes otsustab, vastutab ka oma otsuste eest," leiti ühiselt.