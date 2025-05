HENRI KASELO Pingetest ja plaanidest Kohtla-Järve alushariduses

Riigiasutustes on juhtide ametisuhted tähtajalised ning ümberkorraldusi planeeritakse sageli selliselt, et need langevad kokku juhtide lepingute lõppemisega. Sellisel juhul on loomulik korraldada uus konkurss. Kohalike omavalitsuste ametiasutuste hallatavates asutustes on juhtide töölepingud aga üldjuhul tähtajatud, mistõttu ümberkorralduste puhul ei ole seadusest tulenevat alust kehtivat töölepingut lõpetada ega uut konkurssi nõuda.

Mõistan lastevanemate ja kogukonna muret ulatuslike muudatuste pärast, kuid senisel kujul ei olnud võimalik enam jätkata − muutused on vajalikud. Kuigi need võivad olla esialgu ebamugavad ja tekitada palju küsimusi, tuleb meil vaadata tulevikku ning tegutseda sihipäraselt.

Kohtla-Järve linna eesmärk on tagada lastele kvaliteetne ja jätkusuutlik hariduskeskkond. Selleks viime ellu haridusstrateegias kavandatud samme: lisaks struktuurimuudatustele on oluline parandada ka füüsilisi tingimusi − 2025. aastal on plaanis renoveerida Buratino, Kakukese ja Punamütsikese lasteaed, et pakkuda arengut toetavat tänapäevast õppekeskkonda.