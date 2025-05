JUHTKIRI Kui kogukond nõuab, kas siis elanikkond ka soovib?

Hiljuti kirjutas Põhjarannik sellest, kuidas Vokas on petangimängijate kogukond vastu uue kogukonnahoone rajamisele, sest peavad väga oluliseks säilitada praeguse olmehoone keldrikorrust. See aga ei tähenda kaugeltki kõigi Voka elanike arvamust.

Toila on selles mõttes hea näide, et siin on järjest olnud mitu juhtumit, kus on väljendatud rahulolematust vallavõimude tegevusega, alates otsusest sulgeda Toila lasteaed ja lõpetades ühinemisega Jõhvi vallaga.

Ja alati on toodud ühe argumendina välja, et kogukonda ei kuulata. Ent kes on see müstiline kogukond, kellega võimud peavad alati arvestama, ning kui suur see peab olema, et avaldada mõju avalikule võimule?

Mõne kuu eest käis sellesama Toila valla poliitikaklubis külaliseks Jõhvi volikogu esimees ja ühiskonnategelane Vallo Reimaa, kes rääkis, et kogukond ei ole mingi piirkondlik homogeenne mass. Tegemist on inimeste kooslusega, keda liidavad ühised huvid, eesmärgid või arusaamad ning kes tegutsevadki sellest lähtudes. Nii et kui öeldakse, et selle valla või linna kogukond/elanikkond on millegi poolt või vastu, pole see päris õige. Sest ka ühes külas võib olla mitu kogukonda ja ka ühe kogukonna sees võib omakorda olla erinevaid kogukondi.

Näiteks mäletame ju aastate eest tegutsenud protestiliikumist plaani vastu rajada Ahtmesse killustikutöötlemise tehas. Seal ühendas inimesi tehase vastasuse idee, kuid muudes valdkondades võisid neil olla väga erinevad huvid ja arusaamad.