Lastevanemate esindajad Toila kooli vaidlusküsimuses: kohus ei arvestanud, et see võib olla eestikeelse hariduse välistamine Ida-Virumaal

"Kohtuvaidluse algpõhjus on see, et haridus- ja teadusministeerium (HTM) tegi vallale koolivõrgu ümberkorraldamisega seotud investeerimisettepaneku, mille tingimuseks oli munitsipaalgümnaasiumi gümnaasiumiastme sulgemine. Vald võttis ettepaneku vastu ja tegi 2024 aasta kevadel otsuse sulgeda kohalik gümnaasium.

Lastevanemate jaoks on arusaamatu see, et ministeeriumi jaoks ei omanud mitte mingisugust tähendust asjaolu, et sisuliselt suunas riik valda sulgema maakonna viimase gümnaasiumi, mille õpilastest enamuse moodustasid eesti keelt emakeelena rääkivad õpilased.

Muudatuse tulemusel peaksid Toila lapsed tulevikus asuma õppima piirkonna teistes gümnaasiumides, kus õppekeel on küll eesti keel, kuid enamuse jaoks ei ole see nende emakeel. Eeltoodust tulenevalt ei ole Toila gümnaasiumi sulgemine lihtsalt üks järjekordne koolivõrgu ümberkorraldus. See on eestikeelse hariduse omandamise võimaluste oluline piiramine või isegi välistamine Ida-Virumaal. Samuti tähendab see piirkonna ühe tugeva eestikeelse kogukonna nõrgestamist.

Kirjeldatud probleemid aga ei olnud kohtu hinnangul sellised, mis tooks kaasa valla otsuse tühistamise. Kohtuotsuses ei analüüsinud kohus paraku lähemalt seda, kas Eesti Vabariigi põhiseaduse ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse koosmõjust tulenevalt lasub riigil ja kohalikel omavalitsustel kohustus tagada õpilastele võimalus omandada haridust eestikeelses õpikeskkonnas.