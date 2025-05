JUHTKIRI Ida-Viru sündmuste kalender on üha kirjum

See on hea, et Ida-Virumaa kultuuri- ja spordielu on muutumas aina mitmekesisemaks. See pakub kohalikele inimestele rohkem valikuvõimalusi ja annab samas mujal elavatele inimestele põhjust Ida-Virumaad kui põnevat paika avastama tulla.

Sündmuste korraldajaid on innustanud siin kandis rohkem ette võtma ka see, et integratsiooni sihtasutus on juba mitmeid aastaid maksnud arvestatavat toetust Ida-Virumaa kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks. Ilma selleta paljusid asju siin ei toimuks. Sest kõikvõimalikel linna- ja vallapäevadel ning ametipäevade puhul on kombeks korraldada Eesti tippartistide tasuta kontserte. Tasuta selles mõttes, et raha tuleb maksumaksjatelt. Seetõttu on pileteid üsna keeruline müüa ja pole imekspandav, kui mõnel tasulisel üritusel peab mõni väga tuntud muusik esinema ka kümne pealtvaataja ees.