NÄDALA KUJU Vladimir Võssotski

Võssotski on ise muusik, kes on õppinud nii Tallinnas, Helsingis kui ka Ameerikas. Ta õpetab muusikat Sillamäe koolides ja juhib sealset kultuurikeskust. Ta on aastaid korraldanud Sillamäel džässifestivale ning pälvinud ka Ida-Virumaa aasta tegija tiitli. Nüüd võttis ta aga siinse kultuurielu rikastamise veelgi laiemalt ette ja tulemus osutus muljet avaldavalt võimsaks.