URMAS REINSALU Põlevkivienergeetika väljasuretamine ei vasta Eesti huvidele

Praeguse Eesti populaarseima erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu leiab, et kunstlike reeglitega põlevkivienergeetika ideoloogiline väljasuretamine ei vasta Eesti huvidele. Samas möönab ta, et ka Isamaa on vastutav selle eest, et aastaid tagasi anti justkui eskalaatoril sõites praeguse kuju saanud rohepöördele liiga läbimõtlematult roheline tuli. Intervjuus räägib Reinsalu ka sellest, miks Isamaa ei läinud tänavu valitsusse muutusi tegema, kui selleks võimalus tekkis.