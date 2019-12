Teisipäev on Lüganuse ajaloos tuliseim

Tellijale

Kooli esindaja, õpetaja Mariliis Randmer ütles, et streikivad õpetajad on homme sellel ajal töötoas, kus pannakse paberile oma visioon ja ettekujutus Kiviõli 1. keskkooli tulevikust. "Kui direktori konkursil on välja kuulutatud, et oodatakse selle inimese tulevikuvisiooni koolist, siis me tahame näidata, et me oleme üks meeskond, mille osa on direktor, ja päris nii ei saa, et tuleb ainult uus inimene oma nägemusega," selgitas ta.