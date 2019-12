Omavalitsusliit haridusministrile: eestikeelsed koolid vajavad lisatuge

Tellijale

Eesti õppekeelega koolide rahaprobleemi tõstatanud pöördumised said järje: Ida-Virumaa omavalitsuste liidu juhatus pöördus haridus- ja teadusminister Mailis Repsi poole kõikide maakonna omavalitsuste nimel. Selles on öeldud, et maakonna üldhariduskoolid seisavad suure väljakutse ees, kuna muukeelsete õpilaste arv ja osakaal on eesti õppekeelega koolides hakanud kiirelt suurenema.