Põhjarannikul on juba üle 140 000 lugeja

Kevadega võrreldes on kogu lugejaskond suurenenud ligemale poole võrra ja see hüppeline kasv on tulnud suuresti veebilehe lugejate arvelt. Inimesi, kes ei loe paberlehte, kuid jälgivad Põhjaranniku eesti- ja venekeelset veebi, on uuringu andmetel kogu Eesti peale kokku 94 000.

Põhjaranniku / Severnoje Poberežje lugejaskond * Paberlehe lugejaid 59 000 - neist püsilugejaid 30 000 * Ainult veebilehe lugejaid 84 000 Kogu lugejaskond: 143 000 Allikas: Eesti lugejauuring (sügis 2019, Faktum & Ariko)

Märkimisväärselt on poole aasta jooksul tõusnud ka Põhjaranniku / Severnoje Poberežje paberlehe lugejaskond, mis ulatub 59 000 inimeseni, kasvades 15 protsenti. Paberlehe püsilugejate ehk iga lehenumbri lugejate arv tõusis samal ajal kümme protsenti: 30 000 lugejani.

Suur lugejaskond on lisaks ka Põhjaranniku poolt kord kuus väljaantaval venekeelsel otsepostitusega tasuta levitataval ajalehel Severnoje Poberežje Ekstra, mida loeb 61 000 inimest peamiselt Ida-Virumaa linnades Narvas, Kohtla-Järvel ja Jõhvis.

Põhjaranniku / Severnoje Poberežje peatoimetaja Erik Gamzejev sõnas, et tal on hea meel, et toimetuse tehtav töö läheb korda nii paljudele inimestele. "Jõuame oma väljaannetega suurema osani 140 000st Ida-Virumaa elanikust. Samas on mõnevõrra üllatav, et eriti veebiväljaande kaudu loetakse Põhjarannikut ja tuntakse huvi siinse elu vastu nii palju ka mujal Eestis," sõnas ta.

Tänu suurele lugejaskonnale on Põhjaranniku meediakanalid ka Ida-Virumaa kõige efektiivsemad reklaamikanalid, mis võimaldavad jõuda nii eesti- kui venekeelsete elanikeni Eesti ühes suuremas maakonnas.

Põhjarannik on praegu Eestis üks soodsama tellimishinnaga maakonnalehti, mille aastatellimus eraisikule maksab 95 eurot ja kuutellimus e-arvega püsimakselepinguga 8,50 eurot. See hind sisaldab nii paberlehte kui ka võimalust siduda oma tellimus digilehega ja lugeda veebis maksumüüri taga olevaid lugusid veel enne, kui need paberlehega postkasti jõuavad. Põhjaranniku tellija saab seega nii paberlehe kui ka ligipääsu kogu veebilehe sisule.

Gamzejevi sõnul on Põhjarannik sel aastal panustanud palju koostöös Postimehega valminud uue veebilehe arendamisesse. "Oleme veebi kaudu operatiivselt hoidnud lugejaid kursis kiiresti arenevate sündmustega, avaldanud varasemast märksa rohkem uudiseid, videoid, pildigaleriisid. Tellijad saavad sellest kõigest osa," rääkis ta.

Lisaks kolm korda nädalas ilmuvale eesti- ja venekeelsele päevalehele Põhjarannik / Severnoje Poberežje ning eesti- ja venekeelsele veebiportaalile pohjarannik.ee annab toimetus välja ka kord kuus trükiarvuga 50 000 eksemplari ilmuvat venekeelset ajalehte Severnoje Poberežje Ekstra ning ajakirju Ida-Virumaa Suvi ja Ida-Virumaa Talv.