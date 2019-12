Narva arhitekt Ivan Sergejev lahkub ametist

Sergejev kirjutas kolmapäeva hommikul sotsiaalmeedias, et Narva ees seisvad väljakutsed ei piirdu kaugeltki vaid füüsilise linnakeskkonna küsimustega. "Pigem on tegemist nii-öelda pehmete kudedega: kommunikatsioon, kultuur, identiteet. Paljuski just need teemad ei võimalda linnal korralikult areneda (sealhulgas ehitada). See teadmine määras minu kutsealast tegevust meie linnas," märkis ta, olles tänulik, et sai Narva linnaarhitektina tegelda raekoja ja raekoja platsi, sisekaitseakadeemia kolledži, riigigümnaasiumi, rattateede, Kreenholmi tekstiili avastuskeskuse ja paljude muude ehitiste arendamisega. "Loomulikult on olnud ka apsakaid, kuid üldiselt on minu arvates Narva linnakeskkond paranemas."