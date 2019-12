Kiviõli õpetajad alustavad 13. jaanuaril streiki, kui direktorit selleks ajaks ametisse ei ennistata

Randmer kinnitas, et õpetajad annavad esmaspäeval vallavalitsusele teada, et 14 päeva pärast algab koolis streik.

"Kahe nädala jooksul on vallavalitsusel võimalik kiiremaid otsuseid teha," ütles ta lisades, et kui selle aja jooksul ennistatakse Heidi Uustalu direktori ametisse, võetakse streigiavaldus tagasi.

Randmeri sõnul on näha, et vallavalitsus kasutab praegu venitamistaktikat. Tema hinnangul ei kuulnud õpetajad laupäeval toimunud rahvakoosolekul vallavõimudelt midagi uut. "Üllatava momendina tuli ehk välja see, et vallavalitsus ja volikogu juhid ei ole kokku leppinud, kes peaks toimuva eest vastutuse võtma," sõnas ta.