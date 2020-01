Maaeluminister võttis nõunikuks Tudulinna endise vallavanema

Andrus Tossu töövaldkonnaks on maapiirkonna organisatsioonid, ettevõtluse areng, maaelu areng, regionaalpoliitika ja kalandus. "Mu töö puudutab eelkõige koostööd erinevate maaelu arendamise organisatsioonidega, aga eks aja jooksul selgub, mis veel juurde tuleb. Minu jaoks on see kindlasti huvitav väljakutse," ütles ta Põhjarannikule.