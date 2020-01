Tellijale

"Praegu ei jää küll muljet, et ehitustööd oleks läbi, kuid tegelikult on suurem osa töödest siiski valmis ning jäänud on viimased lõpetamised ja koristamine, mis ei tohiks palju aega võtta. Samas ei ole me valmis praeguses seisus maja üle võtma ning nõuame, et kõik saaks tehtud," ütles Lüganuse vallavanem Viktor Rauam, kelle sõnul on nad saatnud ehitajale märgukirja, kuid mingit trahvinõuet nad vähemalt esialgu esitada ei plaani. Sellel nädalal on kavas ehitajaga kohtuda, tööd üle vaadata, kaardistada ning leppida kokku, kuidas ja millal need valmis saavad.