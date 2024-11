Kohtla-Järvel luhtus ka kolmas linnapea tagandamiskatse

Opositsiooni hinnangul oli tegu sisuliselt teenuse ostmisega mahus, mis eeldaks riigihanke korraldamist ja võis olla seadusevastane. Pärast umbusaldusavalduse esitamist lõpetas Kaselo Ivanovaga sõlmitud lepingu, tunnistades, et selles on juriidilisi küsitavusi.

Henri Kaselo tänas enne hääletust umbusaldajaid, et nad juhtisid probleemile tähelepanu. Samas ütles ta, et Riina Ivanova on selleks tööks pädev. "Tahtsime minna kindla peale," ütles ta märkides, et pärast lepingu tühistamist on Ivanova vabatahtlikult aidanud seda tööd teha.