VIDEO ja PILDIGALERII Jõhvi muusikaväljakul süüdati esimene advendiküünal

"Soovin, et me märkaksime, kuulaksime ja toetuksime üksteisele palju rohkem. Olgu meil sel ilusal advendiajal aega pikkadeks vestlusteks, külaskäikudeks sõprade ja sugulaste juurde. Ja olgu meil aega lihsalt olla," ütles Maris Toomel.

Ulvar Kullerkupp kutsus üles rohkem naeratama üksteisele. "Siis ka jõululaps on teile naeratamas. Nüüd, kui süütame selle küünla, siis võime öelda, et see on lootuse valgus, mida Jeesus Kristus meile toob. Ja seda valgust juba pimedust ära ei võida. Ilusat advendiaega teile kõigile," ütles Kullerkupp.