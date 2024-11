Narva sümfoonikud pole volikogu tegevusetuse tõttu mitu kuud raha saanud

17. novembril kõlanud juubelikontserdi eel õnnitles linnapea Jaan Toots (vasakul) Narva sümfooniaorkestrit lavalt 30. aastapäeva puhul, teades, et linn on muusikutele võlgu.

Enam kui 30 Narva sümfooniaorkestri muusikut on juba teist kuud palgata, kuna linnavolikogu liikmed ei ole mitu kuud suutnud linna lisaeelarvet vastu võtta. See on eriti ebaõiglane ja kahetsusväärne, arvestades, et novembris andis orkester täissaalile menuka juubelikontserdi, mille piletid said välja müüdud juba nädal enne üritust.