Transpordiamet lisab Jõhvi ja Narva büroos järjekordade tõttu vastuvõtuaegu

Järgmisel aastal kehtima hakkava mootorsõidukimaksu valguses on väga palju kasvanud sõidukite registreerimine ja omanikuvahetused, mis on tõstnud oluliselt teenindusbüroode koormust. Selleks, et leida võimalusi kõikide klientide teenindamiseks, on transpordiamet otsustanud tekitada juurde broneeritavaid aegu kuues teenindusbüroos.