Kui Ida- ja Lääne-Virumaa turismiedendajad hakkasid nuputama, mille poolest me ülejäänud Eestist eristume, said nad kiiresti aru, et selleks on paekallas.

"Põhja-Eesti klint on Eesti kõige silmapaistvam loodusmälestis. Virumaal on eriline ka see, et meil on kaks rahvusparki: Eesti kõige vanem ja kõige noorem," rääkis Kaisa Linno Virumaa kui turismisihtkoha arenduse organisatsioonist.