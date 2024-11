Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktori Mati Lukase sõnul on uue stuudio põhiline eesmärk luua kvaliteetne e-õppe võimalus nii oma õpilastele kui kõigile teistele huvilistele. "Eesmärk on aja jooksul teha kõikide kursuste teoreetilisele osale digitaalne variant. Et igal õpilasel oleks võimalus tunnis räägitut videost kas järele või ka ette vaadata," ütles ta.