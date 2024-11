VIDEO Jõhvi paigaldati 20 aasta järel taas jõulukuusk

Alates aastast 2005, mil Jõhvi keskväljakule ehitati maa-alune parkla, ei saanud tehnilistel põhjustel platsi keskele jõulupuud enam püsti panna ning ehiti pühade puhul sealsamas kõrval kasvavaid kuusepuid. Pärast muusikaväljaku valmimist on linna ürituste raskuskese kolinud sinna, kuid sobivat kuuske seal läheduses ei kasva. Nii on püütud läbi ajada pisikese kuusega või luua pühademeeleolu vaid värvilise valguslahendusega.

"Siinsamas lähedal on mitu kuuske üksteise kõrval ning kasvades hakkasid nad üksteisega valguse pärast võitlema, nii et ühe eemaldamisega anname teistele puudele kasvamiseks hoogu juurde," ütles Tamm. Pikk ja niiske sügis on samuti maapinna pehmeks teinud, nii et kõrvalisemast kohast jõulupuud tuues rikub kasutatav rasketehnika tugevalt maapinda. Seekord aga sai puu maha võtta nii, et tehnika seisis tee peal.