Tellijale

Teisipäeval kohtusid Maidlas Kiviõli 1. keskkooli ning Lüganuse valla esindajad. Tunniajase jutuajamise järel tunnistasid osapooled, et nad on jõudnud kompromisslahenduseni, mis võib viia õpetajate streigi ärajäämiseni. Selleks peaksid osapooled aga kokkuleppeni jõudma ning ka vallavalitsus, kes on seni olnud jäigal seisukohal ja leiab, et nad pole ametist vabastamisel eksinud, mõningase tagasisammu tegema. Õpetajad jälle on valmis streigist loobuma ka siis, kui Heidi Uustalu ennast kooli edasi juhtimas ei näe.