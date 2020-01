Busside pihta lasknud relv leitud, prokuratuur taotleb süüdlaste vahistamist

Tellijale

Politseinikud pidasid samal õhtul kinni 15- ja 17aastase nooruki ning ühe 20aastase noormehe, keda on alust teo toimepanemises kahtlustada. Kuigi algse info kohaselt lasti Kalevi tänaval kahe liinibussi akendesse, millest ühes olid ka sõitjad, siis praeguseks on selgunud, et kahjustatud on kolme bussi. Juhtunu tagajärjel keegi vigastada ei saanud.