PILDIGALERII Utria dessandil osalejad maadlevad vee ja poriga

Utria dessandi start anti neljapäeva õhtul Jõhvist. Läbi 22aastase ajaloo on see esimene kord, kui kohustusliku varustuse hulka ei kuulu suusad. Kui varasematel aastatel on ka lumeta talvede puhul suusad siiski kaasas olema, siis sel korral saab lihtsamalt läbi. Maastikul liikumine siiski väga palju kergem pole, sest päevade kaupa sadanud vihm on muutnud madalamad kohad vesiseks ja see lõikab ära võimalikud otseteed.