Venemaalane tõi sokkide sees Eestisse 130 000 eurot

Praeguseks on jõustunud kohtuotsus, millega eelmise aasta 28. detsembril tunnistas Viru maakohus kokkuleppemenetluses süüdi 68aastase Sergei. Kohus karistas teda salakaubaveo eest 6kuulise vangistusega, millest kuulus koheselt ärakandmisele 15 päeva, ülejäänud vangistuse osa ei pöörata täitmisele, kui Sergei ei pane aastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

„Kehtiva seaduse kohaselt on lubatud ilma deklareerimata toimetada üle Euroopa Liidu tolliterritooriumi piiri sularaha kuni 10 000 eurot. Alates 10 000 eurost tuleb raha nõuetekohaselt deklareerida. Kriminaalvastutusele võetakse isikud, kes toimetavad ebaseaduslikult üle piiri sularaha suures koguses ehk rohkem kui 40 000 eurot. Karistusseadustik sätestab, et sellisel juhul on tegemist salakaubaveoga, mille eest võib määrata rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse ja konfiskeerida sularaha,“ selgitas prokurör Hlebnikova.