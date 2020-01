Algab Jõhvi arstide protsess: prokuratuuri oluline tunnistaja sattus ise trellide taha

Niina Neglason kinnitab, et talle anti rohkem tööd, kuna tema suutlikkus ekspertiise koostada oligi teistest suurem. Prokuratuuri tunnistaja, praegu vahi all olev arst Kaido Kangur on aga eeluurimisel öelnud, et teised arstid tahtnuks rohkem ekspertiise teha, kui neil võimaldati.

FOTO: Matti Kämärä / Facebook