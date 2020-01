Viru pataljon harjutab jalaväe koostööd soomukitega

„Sõdurite baas- ja erialaoskused on üksikvõitleja tasemel meestel omandatud, nüüd peavad nad aru saama oma rollist allüksuses. Aega võtab nii soomukitega harjumine, üksteise tunnetamine kui ka ülematel oma üksuse „käe alla saamine,“ ütles mehhaniseeritud jalaväekompanii ülem leitnant Priit Põdersalu.

Aspirant Markus Kikkatalo oli äsja lõppenud harjutusel tegevväelasest rühmaülema töövarju rollis. Rühma juhtimist võtab ta üle märtsi kuus, pärast jaotaseme kursuse lõppu. „Minu panus on olnud veel võrdlemisi väike, aga vaikselt tekib ettekujutus enda rühmast ja selle võimekusest. Poisid – nii reamehed kui ka nooremseersantidest jaoülemad - on innukad ja tahtmist täis, nüüd on meie ülesanne neid juhtida õigele teele," ütles ta.