Repinski tunnistas teadlikku valetamist valimistulemuse huvides

Endine maaeluminister ja riigikogu riigikaitsekomisjoni ning riigieelarve kontrolli erikomisjoni liige Martin Repinski tegi täna sotsiaalmeedias postituse, milles tõdeb, et nende abielu Siret Kotkaga oli karil juba aasta tagasi. Martin Repinski väitel põhjustas selle mitte tema, vaid Siret Kotka kõrvalsuhe. "Mul oli väga valus, sain aru, et ei näe enam teda oma naisena. Olin siis vallavanem, ees olid valimised ning otsustasime, et jääme professionaalseks ning hoiame kõik esialgu enda teada, märtsis aga lahutame," kirjutas ta täna.

Mullu veebruaris, kui Repinski kõrvalsuhe tollase Jõhvi vallavolikogu liikme ja tollase aseesimehe Jekaterina Vassiljevaga meediasse jõudis, eitas ta seda ja süüdistas Jõhvi opositsiooni kuulujuttude levitamises.

"Head sõbrad! Poliitik peab taluma kahjuks kõike, ka seda, et tema perekonda rünnatakse. Me oleme kolmekesi õnnelikud ning lahutust me plaanides pole, nagu tänases Kroonikas võib sellel teemal lugeda.

Meil on väga kahju, et mõned Jõhvi opositsiooni liikmed ja konkurendid on valimistel kulujuttudest huvitatud ning levitavad neid. Tuleb aga arvestada, et elus tuleb kõik bumerangina tagasi. Ükski valimiskampaania pole selliseid meetodeid väärt," kirjutas Repinski Facebookis eelmise aasta veebruaris.

Nädal varem oli Martin Repinski kinnitanud Põhjarannikule, et jutud lahutusest on valed. "See ei vasta grammigi tõele. Olen ka siin linna peal igasuguseid jutte kuulnud, aga arvan, et need on tekitanud huvitatud isikud. Ma arvan, et see on valimistega seotud."

Siret Kotka-Repinski ütles tookord Põhjarannikule, et temani on samuti jõudnud sellised kuulujutud ning tema teada levitab neid inimene, kes on seotud kohaliku poliitikaga. "Aga ma ei hakka seda nime siinkohal nimetama. Meil on kõik korras ning inimesed võivad oma silmaga veenduda, et õhtuks jõuan ma alati Jõhvi ja ööbin meie kodus," sõnas ta.

Siret Kotka kinnitas selle nädala Kroonikas, et päev pärast nende abielulahutuse jõustumist, 16. jaanuaril, saatis Martin Repinski talle e-kirja, milles väitis, et armastab väga Siretit ja on Jekaterina Vassiljeva juurest ära kolinud. Siret Kotka edastas seltskonnaajakirjale ka Repinski poolt saadetud e-kirja, mis on täielikult avaldatud.

Siret Kotka väidab Kroonikas, et Martinil on teatud käitumismuster, mis kordub suhtest suhtesse. "Ta ei suuda olla truu ja valetab ning katsub pärast asju ilusaks rääkida. Olen sellest nii väsinud," kinnitas.

Martin Repinski omakorda väidab oma postituses, et Siret Kotka on edastanud ebatõest infot, "mis häirib lisaks meile ka meie lähedasi".

Repinski kinnitab, et nende suhe Jekaterina Vassiljevaga on tugev ja kestev. Sel teisipäeval äratas Repinski üle riigi tähelepanu, kui lasi Jõhvi kesklinna 18 ruutmeetri suuruse plakati, millel kuulutab kõigile: "Katja, ma armastan Sind!"