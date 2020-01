Tarmo Valgepea valimine Kiviõli 1. keskkooli direktoriks tekitas kooli esindajates nördimust

Reedel Kiviõli 1. keskkooli kolme direktorikandidaadiga vestelnud komisjon kogunes esmaspäeval otsust tegema ning kaheksast liikmest kuus, kes kõik on seotud vallavalitsusega, otsustasid Tarmo Valgepea kasuks.

Nii kooli hoolekogu kui ka õpetajate esindaja olid seda meelt, et direktoriks peaks saama Anu Vau, kes on ise aidanud ehitada seda Kiviõli kooli, mis seal praegu on, ning tooks kaasa kauaoodatud koolirahu.

"Praegu on koolis leinameeleolu," ütles õpetajate esindaja Mariliis Randmer. Tema sõnul lootsid nad kuni viimse hetkeni, et vallavalitsus võtab neid kuulda ning teeb käigu, mis toob kogukonna, kooli ja vallavalitsuse vahele rahu. Kuna seda ei sündinud, on noored õpetajad tema sõnul seda meelt, et tuleb hakata hääletama jalgadega.

Randmeri sõnul pillas Tarmo Valgepea lause, et headel spetsialistidel on vaja dirigenti. "Tundub, et vald otsibki just dirigenti, kes koolis korra majja lööks," ütles ta. Randmer lisas, et see protsess on veennud teda selles, et vallavalitsusel ei ole mingit ettekujutust sellest, kuidas nad koolis asju on ajanud ning kooli arendanud.

Kooli hoolekogu esindajana komisjoni kuulunud Risto Lindeberg avaldas samuti tulemuse üle nördimust. Kas kool ja kogukond, kes lootis vallavalitsuse lepituskäigule, astuvad veel mingeid samme olukorra pööramiseks, ei osanud ta esialgu öelda. "Kindlasti pole võitlus veel läbi," kinnitas ta.

Kokku kandideeris 5. detsembril ootamatult ametist vallandatud Heidi Uustalu kohale kolm inimest: komisjoni poolt parimaks kandidaadiks valitud Tarmo Valgepea, kooli emakeeleõpetaja Anu Vau ning Tallinna vangla hariduskorraldaja Pille Alonov.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauami sõnul kujunes kandidaatide pingerida selliselt, et esimeseks valikuks osutus kuue häälega Tarmo Valgepea, teisele kohale jäi kahe häälega Anu Vau ja kolmanda kondidaadi poolt hääli ei antud. "Lähtuvalt sellest teeb konkursi komisjon ettepaneku vallavalitsusele kinnitada Tarmo Valgepea uueks Kiviõli 1. keskkooli juhiks," teatas Rauam lisades, et enne ametisse kinnitamist on tal kindlasti minul plaanis kohtuda Tarmo Valgepeaga, et arutada töötingimusi ja tööle asumise võimalikku aega.

Rauami sõnul on Tarmo Valgepea tuntud, kui visiooniga koolijuht, kes on ka varasemalt olnud seotud Kiviõli 1. keskkooli ja selle õpetajatega ning on osalenud ka tänaseni toimivate arengusuundade väljatöötamisega. "Ta ei ole Kiviõli 1. keskkooli meeskonna jaoks tundmatu inimene. Seega Mariliis Randmeri väide, et koolis on leinameeleolu, on ilmne liialdus. Kool vajab kogemustega juhti, eriti täna. Tarmo Valgepea seda vaieldamatult on," kinnitas vallavanem. "Usun, et ka meeskond võtab ta omaks."

Viktor Rauami sõnul tuli vallavalitsusel leida koolile võimalikult hea ja kogemustega juht sellisel raskel ajal. "Koolipidaja ei saa siin lähtuda emotsioonidest. Me peame jääma seadusest tulenevate nõudmiste ja kogemuste juurde, millele üks koolijuht vastama peab," märkis ta.

Vastselt koolijuhiks valitud Tarmo Valgepea Põhjarannikule kommentaare ei andnud.

Otsuse teinud komisjoni kaheksa liiget: lisaks Mariliis Randmerile ja Risto Lindebergile veel vallavanem Viktor Rauam, abivallavanem Enno Mägar, haridusspetsialist Arne Piirimägi, vallavalitsuse liige Julia Kiskonen, vallasekretär Tiina Urban ning volikogu esindaja Juho Põld.

Kohtla-Järvelt pärit Eesti endine kõrgushüpperekordiomanik ja ettevõtja Tarmo Valgepea on varem Ida-Virumaal juhtinud Mäetaguse põhikooli ja Jõhvi gümnaasiumi.