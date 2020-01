Jõhvi külje alla kavandatakse lemmikloomade kalmistut

Lemmikloomade kalmistu vajalikkusest on Jõhvis räägitud juba rohkem kui kümme aastat, nüüd lõpuks on mõte jõudnud volikogusse.

"Ajendiks on inimeste huvi − kuuldavasti on neli firmat käinud vallavalitsuses küsimas, kui kaugele selle ideega on jõutud," rääkis vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm.