Minister Jõhvi kohtumaja sulgemisest: see võib piirata elanike ligipääsu õigusemõistmisele

"Regionaalarengu valdkonna eest vastutava ministrina mõistan muret Jõhvi kohtumaja sulgemise pärast, kuna see võib piirata elanikkonna ligipääsu õigusemõistmisele ning avaldada negatiivset mõju piirkonnale tervikuna. Regionaal- ja põllumajandusministeerium on seisukohal, et valdkondlike ümberkorralduste planeerimisel tuleb vaadata laiemat pilti ja võtta arvesse ka planeeritavate muudatuste regionaalpoliitilist mõju," vastas minister Jõhvi vallavolikogu pöördumisele, kus protestiti kohtumaja plaanitava sulgemise vastu.