Ida-Virumaa jooksulegend sai 70aastaseks

10. detsembril 70aastaseks saanud Selliku nimel on tänini 1976. aastal püstitatud 5000 meetri jooksu Eesti rekord 13.17,2 ja 1978. aastal joostud 10 000 meetri jooksu rekord 27.40,61. Järgnenud aastakümnete jooksul on need jäänud Eesti jooksjatele kättesaamatuks. Näiteks tänavuses Eesti hooaja edetabelis on 5000 meetris parim tulemus Selliku rekordist ligemale minuti ja 10 000 meetri tipptulemus üle kahe ja poole minuti võrra nõrgem.