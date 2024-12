"Idee autoriteks on väga innukad Toila valla noored, kes tulid ise kaevandusmuuseumisse seda mõtet maha müüma. Nad väitsid, et igal pool Eestis on põgenemistoad, aga meie piirkonnas pole ühtegi. Nii sai see idee koostöös muuseumiga ka ellu viidud," ütles Eesti kaevandusmuuseumi direktor Etti Kagarov, kellel on eriliselt hea meel, et kohalikud särasilmsed noored soovivad luua piirkonda lisaväärtust.