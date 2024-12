Kohtla-Järve noortevolikogu alustas oma tegevust nullist, kuna ametlikku noorte esindusorganisatsiooni Kohtla-Järvel varem ei olnud. Volikogu esimehe Mario Polshini sõnul on nende tähtsaim ülesanne tõestada, et noorte hääl on oluline.