Lääne-Viru omavalitsuste liit on algatanud uue kodutute loomade varjupaiga rajamise Lääne-Virumaale, kuna maakonna praeguse, Rakvere linna omandis oleva varjupaiga hooned on amortiseerunud ning vajadus varjupaiga järele on kõikidel omavalitsustel.