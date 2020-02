Jõhvi kesklinna mänguväljak jääb senisele kohale

Jõhvi kesklinnas asuva populaarse mänguväljaku maaküsimuse üle on valla ja maaomaniku vahel käinud vaidlused juba ligemale aasta aega.

Jõhvi volikogu andis neljapäeval vallavalitsusele nõusoleku osta 45 000 euro eest Jõhvi kesklinnas olev maatükk, kus on juba üle kümne aasta olnud menukas laste mänguväljak. See tähendab, et väljak jääb senisele kohale.