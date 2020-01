Kiviõli koolipere on saamas soovitud direktorit

"Kõik kulges rahumeelselt ja asjalikult. Need tingimused, mis mulle esitati, olid vastuvõetavad. Minul mingeid erilisi utoopilisi nõudmisi polnud. Vallavanem kinnitas, et on minu kandidatuuri poolt," ütles Vau, lisades, et lepingu sõlmimine selgub kolmapäeval õhtupoolikul pärast vallavalitsuse istungit. "Tundub, et praegu paistab tunneli lõpus valgus. Ehk ei ole ka vallavalitsuses kellelgi midagi minu kandidatuuri vastu."

Viktor Rauam kinnitas samuti, et kohtumisel neil erimeelsusi ei tekkinud. "Minul on eesmärk, et kool saaks normaalselt toimima võimalikult kiiresti uue juhiga. Mina kindlasti tõstan Anu Vau poolt käe," sõnas Rauam, märkides samas, et ei oska hinnata, kuidas teised vallavalitsuse liikmed otsustavad. "Asjad muutuvad siin pidevalt nii kiiresti, nagu on olnud siin viimastel päevadel: kord oli Tarmo [Valgepea] nõus, siis jälle ei olnud; siis polnud Anu nõus, järgmisel hommikul oli nõus. Sama käib ka vallavalitsuse liikmete kohta. Nad on ju ka seotud mingite fraktsioonide ja koalitsioonidega. Ma ei oska öelda, mis kellegi peas mõlgub."