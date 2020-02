Lüganuse koolisõda läbi: vallavalitsus kinnitas Anu Vau Kiviõli kooli direktoriks

Viktor Rauami sõnul on olukord kindlasti Anu Vaule uus, olenemata sellest, et ta on pikki aastaid koolis töötanud. "Küll on nii Anu Vau, kui kooli töötajad ise kinnitanud, et nad pakuvad uuele direktorile igasugust abi ja tuge ning sedasama saab ta ka meie poolt," ütles Rauam, kes lubas veel täna allkirjastada vajalikud dokumendid selleks, et direktor saaks esmaspäevast tööga alustada.