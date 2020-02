Elena Ušakova ettevõtlik vaim pälvis tunnustust

Kogemuste saamiseks pöörduvad sageli tema poole kolleegid, muu hulgas ka teistest riikidest. Ušakova on sageli esinenud rahvusvahelistel konverentsidel ning tulnud rahvusvaheliste võistluste võitjaks. Kõik see kinnitab, et otsustav samm, mille pedagoog kuus aastat tagasi oma keskust avades astus, oli õige. Ühtlasi aitas see tal tõusta oma erialal ja ametis, millele ta on pühendanud kogu oma elu, uuele tasandile.