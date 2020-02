Kolm Ida-Viru kooli osaleb taarakogumisaktsioonis

"Pakendite sortimine peab olema argielu loomulik osa ja kuna taaraautomaate on ainult kaupluste juures, siis soovisime tulla kooliperedele Ida-Viru maakonnas ja üle Eesti appi, päästmaks väärtuslikku materjali tavaprügisse viskamisest ja näitamaks, et seda saab teha lõbusate, ent samal ajal harivate ettevõtmiste kaudu, juurutamaks kasvavas põlvkonnas rõõmusrohelist mõtteviisi. Aga oluline on ka, et kogutud pandipakenditest saadud tagatisraha jõuab tagasi koolidesse, kus seda kasutatakse sihtotstarbeliselt koolipere heaks, olgu see siis mis tahes sortimisprügikasti soetamiseks või lastekirjanduse ostmiseks raamatukokku," ütles Eesti Pandipakendi kommunikatsioonijuht ja "#ärarääma" projektijuht Kerttu-Liina Urke.