Eesti Energia Auvere elektrijaam tegutseb töötajate mõttes stabiilselt, ent elektritootmine pannakse seal remontide ajaks tihtipeale seisma ning praegugi on see avastatud defekti kõrvaldamise ajaks seisatud.

Energeetikute ametiühing tõdeb, et Narva põlevkivielektrijaamu on tabanud uus koondamiste laine. Eesti Energia juhtkond aga kinnitab, et uut koondamist esialgu vaid arutatakse ning pole sugugi kindel, et see üldse aset leiab.