Lüganuse maksis eksministrite kommunikatsioonifirmale 10 000 eurot

Lüganuse vald palkas pärast seda, kui nende otsus vabastada Kiviõli 1. keskkooli direktor Heidi Uustalu päevapealt ametist tõi kaasa meedia ja ülduse pahameele, kommunikatsiooniettevõtte Powerhouse, millega on seotud kolm endist ministrit - Janek Mäggi, Marko Pomerants ja Andres Anvelt. Kui detsembris ulatusid suhtekorraldusteenuse kulud üle 3000 euro, siis jaanuariga kasvasid need 10 000 euroni.

Opositsiooni hinnangul aga on tegemist täiesti jabura kulutamisega, kus maksumaksjad maksavad selle eest, et vallavanem nendega suhelda ei oska.

"Kui lisada sellele kulule veel õigusabi- ja kohtukulud, mis samuti selle vallandamisega kaasas käivad, ei tohiks vallavanem küll rääkida sellest, et vallavalitsusel on raha vähe," ütles opositsiooni kuuluv Lüganuse endine vallavanem Andrea Eiche. Eelarvekärbetele viidates on muu hulgas vähendatud raha Kiviõli 1. keskkoolil. "Rahapuudusest räägitakse, kui jutt käib puuetega laste või valla koolilaste transpordist, samal ajal aga kulutatakse raha täiesti arusaamatutele asjadele," sõnas Eiche.

Lisaks nendele kulutustele tõi Eiche vallavalitsuse ebaotstarbeka rahakulutusena näite Kiviõli vene koolist, mille keldris remonditava ühe ruumi tarbeks kulutati projekteerimisele 30 000 eurot. "Me olime selles ruumis tegutsevate jõutõstjatega kokku leppinud, et nad teevad ise remonditööd ning meie muretseme ainult materjali, kuid nüüd on vald kulutanud projekteerimisele 30 000 eurot ning lisaks makstakse ehitajatele, kusjuures pakkumine on võetud ainult ühelt ettevõttelt," tõi Eiche rahakasutuse kohta näite.