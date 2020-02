Kohtla-Järve gümnaasium toob väliaktusele NATO lennukid

Kohtla-Järve gümnaasium korraldab 21. veebruaril Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamiseks väliaktuse, mille tipphetkeks on kolme NATO koosseisu kuuluva Eesti õhuväe lennuki ülelend. See toimub Eesti Vabariigi aastapäeva paraadi formatsioonlennu treeninglennuna.

Ülelennust kutsuti osa saama teisigi Virumaa ja Harjumaa koole. "33 koolist on registreerunud 28 (teisipäeva õhtu seisuga − toim.). Ootamatult suur kaasamõtlemine ja positiivne hoiak," rõõmustas Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur.

Ühiselt koostatakse koolidest ülelendude lennuplaan ja nii on võimalik oma kooliõuel Eesti kaitsjaid tervitada. Kaks õppesihitajat L-39 Albatros ja üks transpordilennuk P-28 stardivad ning maanduvad Ämari lennubaasis Harjumaal.

Lennud ei toimu viletsate ilmaolude korral. "Jääme lootma sobivat lennuilma. Pilvitus ei ole otseselt probleem, kui see ei ole väga madal. Kui on "pilved kuuselatvades", siis muidugi lendu ei toimu − lennukeid lihtsalt ei oleks sel juhul näha," märkis Agur.

Kohtla-Järve gümnaasium korraldab reede südapäeval algava väliaktuse koos kaitseväe, õhuväe, Viru jalaväepataljoni ja kooli riigikaitse õppuritega. Külla on kutsutud slaavi põhikooli pere, kes toob kaasa sõdurisupi. Kuklid ja tee on võõrustaja poolt. Üritusse on kaasatud ka linnavalitsus, linnaorkester ja lasteaiad.