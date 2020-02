VIDEO: Majandusminister Taavi Aas Kohtla-Järvel: "Mingit kiiret Põxitit ei tule!"

"Miks te ütlete, et pölevkivisektor ära kaob?" esitas Aas vastuküsimuse erakonna Eesti 200 esimehe Kristina Kallase küsimusele, milline plaan on valitsusel põlevkivitööstusest kaduvate töökohande asendamiseks. "Ma ei näe seda võimalust, et lähiajal kaoks ära põlevkivist elektri tootmine, veel vähem põlevkivist õli tootmine."

"Praegusel hetkel on kokku lepitud, et tehakse vajalik analüüs, mida me saame ja peame tegema, et viia ellu president von der Leyeni lubadus, et Euroopa Liit vähendab CO2 emissiooni 2030. aastaks 55 protsendini võrreldes 1991. aastaga. Välja on käidud erinevaid kontseptsioone, eelkõige vastutab selle eest kliimavolinik, aga ta ei ole veel mingit dokumenti lauale pannud - ta ei peagi seda tegema, ta tuleb oma plaaniga järgmisel suvel," ütles Simson.